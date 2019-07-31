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В Ижевске росгвардейцы спасли на пожаре ребенка

13:35, 31 июля, 2019
Анна Торхова
В Ижевске росгвардейцы спасли на пожаре ребенка
13:35, 31 июля, 2019
Анна Торхова
143
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#помощь\n#огонь\n#пожар\n#Росгвардия
Фото: pixabay.com
143
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Сотрудники эвакуировали всех жильцов дома.

Ижевск. Удмуртия. Росгвардеец помог спасти из пожара 9-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии России.

Пожар произошел на 8 этаже жилого дома по улице 40 лет Победы. К сотрудникам вневедомственной охраны, патрулировавшим в это время по маршруту, обратился один из горожан. Он сообщил о сильном задымлении в одной из квартир дома.

Сотрудники передали информацию дежурному и приступили к эвакуации жильцов. Один из сержантов отключил электроэнергию в квартирах.

В ходе опроса жителей стало известно, что на этаж выше находится ребенок. Девятилетнюю девочку удалось успешно эвакуировать и передать матери.

Пожар локализовали, никто не пострадал.

13:35, 31 июля, 2019
Анна Торхова
143
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#помощь\n#огонь\n#пожар\n#Росгвардия

 

 

 


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