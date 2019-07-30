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Все свое держи при себе: 36 жителей Ижевска стали жертвами мошенников из-за своих интимных фото

11:41, 30 июля, 2019
Ксения Чернова
Все свое держи при себе: 36 жителей Ижевска стали жертвами мошенников из-за своих интимных фото
11:41, 30 июля, 2019
Ксения Чернова
259
0
#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#происшествие
Фото: pxhere.com
259
0

В некоторых случаях интимные фото становятся «добычей» злоумышленников после взлома страницы.

Ижевск. Удмуртия. 36 жителей Ижевска стали жертвами мошенников из-за своих интимных фото. Как сообщает пресс-служба УВД по столице Удмуртской Республики, по каждому из фактов возбудили уголовное дело.

Так, один из пострадавших общался с девушкой на одном из сайтов. Его собеседница предложила обменяться фотографиями интимного характера, а потом потребовала перечислить ей 5 тыс. рублей. В противном случае злоумышленница обещала разослать фото друзьям ижевчанина. Мужчина заплатил 4,5 тыс. рублей.

«После этого интернет-собеседница написала, что ей всего 16 лет, и потребовала 10 000 рублей», - отмечают правоохранители. Это заставило ижевчанина обратиться к стражам порядка.

В некоторых случаях интимные фото становятся «добычей» злоумышленников после взлома страницы. В полиции порекомендовали интернет-пользователям воздержаться от пересылки подобных снимков кому бы то ни было. Также не стоит отправлять друзьям и знакомым копии паспорта, водительского удостоверения и других документов.

11:41, 30 июля, 2019
Ксения Чернова
259
0
#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#происшествие

 

 

 


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