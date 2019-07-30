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10-летняя девочка угодила под колеса машины в Воткинске

09:20, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
10-летняя девочка угодила под колеса машины в Воткинске
09:20, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
174
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Воткинск\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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Ребенок переходил дорогу по «зебре».

Воткинск. Удмуртия. Переходившая по «зебре» дорогу девочка попала под колеса машины в Воткинске. Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла 29 июля этого года около 21:40 напротив дома №77 по улице Ленина.

20-летняя девушка за рулем «Киа Рио» при повороте сбила 10-летнего ребенка. Пешеход получила травмы.

В ГИБДД напоминают, что водители при повороте должны пропустить пешеходов, а пешеходы могут выходить на проезжую часть только после того, как убедятся, что переход безопасен.

09:20, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
174
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Воткинск\n#происшествие

 

 

 


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