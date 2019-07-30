10-летняя девочка угодила под колеса машины в Воткинске

Ребенок переходил дорогу по «зебре».

Воткинск. Удмуртия. Переходившая по «зебре» дорогу девочка попала под колеса машины в Воткинске. Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла 29 июля этого года около 21:40 напротив дома №77 по улице Ленина.

20-летняя девушка за рулем «Киа Рио» при повороте сбила 10-летнего ребенка. Пешеход получила травмы.

В ГИБДД напоминают, что водители при повороте должны пропустить пешеходов, а пешеходы могут выходить на проезжую часть только после того, как убедятся, что переход безопасен.