  • $ 63.13 ↓
  • € 70.31 ↑

Прокуратура нашла в Глазове опасные квест-комнаты

17:43, 29 июля, 2019
Диана Ворончихина
Прокуратура нашла в Глазове опасные квест-комнаты
17:43, 29 июля, 2019
Диана Ворончихина
184
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#новости\n#проверка\n#квесты
Фото: pixabay.com
184
0

В помещении были нарушены правила пожарной безопасности.

Глазов. Удмуртия. Прокуратура нашла нарушения в квест-комнатах культурно-спортивного центра «Тайм-клуб» в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В помещении, которое принадлежит организации, не соблюдаются требования пожарной безопасности. Так, например, нет второго эвакуационного выхода с подвального этажа, отделка полов и стен сделана из материалов с высокой пожарной опасностью, отсутствует автоматическая сигнализация в подсобном и техническом помещении.

Также в этом помещении есть две квест-комнаты, единственные действующие в городе. Однако здесь не созданы безопасные условия для проведения подобных мероприятий, «имеется угроза жизни и здоровью людей».

В адрес председателя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений, возбуждено административное производство за нарушение требований пожарной безопасности. Председателю «Тайм-клуб» объявлено предостережение.

17:43, 29 июля, 2019
Диана Ворончихина
184
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#новости\n#проверка\n#квесты

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
5757

Глава Удмуртии предложил изменить Конституцию республики

4185
15:00, 22 июля, 2019

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

3254
14:31, 25 июля, 2019

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Ижевском

2812
15:48, 22 июля, 2019

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

2776
16:30, 26 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
6231

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1693
12:40, 24 июля, 2019

Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

1020
10:25, 25 июля, 2019

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

932
14:35, 26 июля, 2019

Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде

897
18:05, 25 июля, 2019

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

11:45, 27 июля, 2019
1224

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

1177
17:56, 27 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

1097
18:01, 23 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

947
15:00, 26 июля, 2019

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

826
16:28, 25 июля, 2019