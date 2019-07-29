Прокуратура нашла в Глазове опасные квест-комнаты

В помещении были нарушены правила пожарной безопасности.

Глазов. Удмуртия. Прокуратура нашла нарушения в квест-комнатах культурно-спортивного центра «Тайм-клуб» в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В помещении, которое принадлежит организации, не соблюдаются требования пожарной безопасности. Так, например, нет второго эвакуационного выхода с подвального этажа, отделка полов и стен сделана из материалов с высокой пожарной опасностью, отсутствует автоматическая сигнализация в подсобном и техническом помещении.

Также в этом помещении есть две квест-комнаты, единственные действующие в городе. Однако здесь не созданы безопасные условия для проведения подобных мероприятий, «имеется угроза жизни и здоровью людей».

В адрес председателя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений, возбуждено административное производство за нарушение требований пожарной безопасности. Председателю «Тайм-клуб» объявлено предостережение.