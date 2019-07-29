Решившая продать «прокачанного» героя в онлайн-игре жительница Ижевска потеряла более 420 тыс рублей

Женщина разместила объявление в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Мошенники похитили у жительницы Ижевска более 420 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Около года назад потерпевшая начала играть в онлайн-игру. За это время она потратила порядка 200 тыс. рублей на улучшение способностей своего героя. Позднее женщина решила продать свой аккаунт и сообщила об этом в соцсетях.

Через некоторое время неизвестная девушка откликнулась на объявление. Для безопасности перевода она предложила совершить сделку через посредника. В последующем с другой страницы потерпевшей написал неизвестный, якобы представитель организации-посредника.

Он попросил перечислить 25 тыс. рублей за перевод. Ижевчанка согласилась. После этого злоумышленник попросил оплатить страховку. Женщина вновь перечислила деньги. Под различными предлогами мошенники похитили у потерпевшей более 424 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).