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Решившая продать «прокачанного» героя в онлайн-игре жительница Ижевска потеряла более 420 тыс рублей

08:30, 29 июля, 2019
Анна Торхова
Решившая продать «прокачанного» героя в онлайн-игре жительница Ижевска потеряла более 420 тыс рублей
08:30, 29 июля, 2019
Анна Торхова
442
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#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#соцсети\n#игры\n#деньги
Фото: pixabay.com
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Женщина разместила объявление в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Мошенники похитили у жительницы Ижевска более 420 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Около года назад потерпевшая начала играть в онлайн-игру. За это время она потратила порядка 200 тыс. рублей на улучшение способностей своего героя. Позднее женщина решила продать свой аккаунт и сообщила об этом в соцсетях.

Через некоторое время неизвестная девушка откликнулась на объявление. Для безопасности перевода она предложила совершить сделку через посредника. В последующем с другой страницы потерпевшей написал неизвестный, якобы представитель организации-посредника.

Он попросил перечислить 25 тыс. рублей за перевод. Ижевчанка согласилась. После этого злоумышленник попросил оплатить страховку. Женщина вновь перечислила деньги. Под различными предлогами мошенники похитили у потерпевшей более 424 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

08:30, 29 июля, 2019
Анна Торхова
442
0
#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#соцсети\n#игры\n#деньги

 

 

 


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