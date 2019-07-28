Жительницу Можги отправили в колонию за неуплату алиментов

Женщине придётся провести там четыре месяца.

Можга. Удмуртия. Жительницу Можги признали виновной по статье 157 УК России «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Сообщается, что женщина злоупотребляет алкогольными напитками, неоднократно привлекалась к административной ответственности, общается с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, лишена родительских прав, состоит на учёте в наркологическом диспансере. Согласно решению суда, женщина обязана выплачивать алименты своей несовершеннолетней дочери в размере ¼ части заработка. В рамках возбуждённого исполнительного производства за неисполнение решения суда об уплате алиментов женщину привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП России «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Отбыв административное наказание, нерадивая мать не сделала соответствующих выводов, в результате дознавателем УФССП России по Удмуртии возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев материалы дела, вынес решение - назначить 39-летней женщине наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.