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Жительницу Можги отправили в колонию за неуплату алиментов

17:47, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Жительницу Можги отправили в колонию за неуплату алиментов
17:47, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
493
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#судебные приставы\n#Можга\n#Удмуртия\n#колония\n#суд\n#алименты
Фото: ИА "Сусанин"
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Женщине придётся провести там четыре месяца.

Можга. Удмуртия. Жительницу Можги признали виновной по статье 157 УК России «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Сообщается, что женщина злоупотребляет алкогольными напитками, неоднократно привлекалась к административной ответственности, общается с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, лишена родительских прав, состоит на учёте в наркологическом диспансере. Согласно решению суда, женщина обязана выплачивать алименты своей несовершеннолетней дочери в размере ¼ части заработка. В рамках возбуждённого исполнительного производства за неисполнение решения суда об уплате алиментов женщину привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП России «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Отбыв административное наказание, нерадивая мать не сделала соответствующих выводов, в результате дознавателем УФССП России по Удмуртии возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев материалы дела, вынес решение - назначить 39-летней женщине наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

17:47, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
493
0
#судебные приставы\n#Можга\n#Удмуртия\n#колония\n#суд\n#алименты

 

 

 


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