В Ижевске пьяный водитель, погубивший пассажирку, отправится в колонию

Авария произошла в мае этого года.

Ижевск. Удмуртия. Устроивший смертельное ДТП в Ижевске мужчина получил 2 года 8 месяцев колонии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, авария произошла 19 мая этого года. Напомним, что лишенный прав водитель врезался в световую опору. В результате 31-летняя пассажирка погибла на месте, еще два человека попали в больницу. По данным прокуратуры, автолюбитель был пьян.

Суд приговорил его к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев.