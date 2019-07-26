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В Ижевске пьяный водитель, погубивший пассажирку, отправится в колонию

14:50, 26 июля, 2019
Дарья Саушина
В Ижевске пьяный водитель, погубивший пассажирку, отправится в колонию
14:50, 26 июля, 2019
Дарья Саушина
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#ДТП\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#суд\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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Авария произошла в мае этого года.

Ижевск. Удмуртия. Устроивший смертельное ДТП в Ижевске мужчина получил 2 года 8 месяцев колонии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, авария произошла 19 мая этого года. Напомним, что лишенный прав водитель врезался в световую опору. В результате 31-летняя пассажирка погибла на месте, еще два человека попали в больницу. По данным прокуратуры, автолюбитель был пьян.

Суд приговорил его к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев.

14:50, 26 июля, 2019
Дарья Саушина
492
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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