Задушившие казанского таксиста граждане Узбекистана жили в Удмуртии без регистрации

Злоумышленников отправили под стражу.

Ижевск. Удмуртия. Задушившие казанского таксиста на трассе «Ижевск-Можга» оказались жителями Узбекистана. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, мужчины жили в Удмуртии без регистрации.

По ходатайству следователя обвиняемых отправили под стражу на два месяца, до 22 сентября.

Напомним, 21 июля злоумышленники напали на 25-летнего таксиста из Казани, который занимался частными перевозками на своем автомобиле. Пассажиры задушили водителя электрокабелем, после чего угнали автомобиль вместе с находящимися в нем имуществом и деньгами.