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Задушившие казанского таксиста граждане Узбекистана жили в Удмуртии без регистрации

15:00, 25 июля, 2019
Анна Торхова
Задушившие казанского таксиста граждане Узбекистана жили в Удмуртии без регистрации
15:00, 25 июля, 2019
Анна Торхова
1467
0
#Ижевск\n#Казань\n#Удмуртия\n#такси\n#Узбекистан
Фото: pixabay.com
1467
0

Злоумышленников отправили под стражу.

Ижевск. Удмуртия. Задушившие казанского таксиста на трассе «Ижевск-Можга» оказались жителями Узбекистана. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, мужчины жили в Удмуртии без регистрации.

По ходатайству следователя обвиняемых отправили под стражу на два месяца, до 22 сентября.

Напомним, 21 июля злоумышленники напали на 25-летнего таксиста из Казани, который занимался частными перевозками на своем автомобиле. Пассажиры задушили водителя электрокабелем, после чего угнали автомобиль вместе с находящимися в нем имуществом и деньгами.

15:00, 25 июля, 2019
Анна Торхова
1467
0
#Ижевск\n#Казань\n#Удмуртия\n#такси\n#Узбекистан

 

 

 


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