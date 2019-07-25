Житель Ижевска изготавливал в гараже психотропные вещества

Все вещества он сбывал на территории города.
Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска в гараже одного из кооперативов Индустриального района несколько месяцев изготавливал психотропные вещества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.
Вещества мужчина сбывал на территории горда. Так, часть произведенного он передал 11 апреля 2019 года своему знакомому около ТЦ «Эльгрин». В тот же день он и его знакомый были задержаны.
Помимо этого, злоумышленник хранил в своей квартире марихуану.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК России («незаконные производство, сбыт, психотропных веществ в крупном размере»), ст. 228 УК России («Незаконное хранение наркотических средств»).
Дело направили в суд. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.