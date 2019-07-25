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Житель Ижевска изготавливал в гараже психотропные вещества

13:15, 25 июля, 2019
Анна Торхова
Житель Ижевска изготавливал в гараже психотропные вещества
13:15, 25 июля, 2019
Анна Торхова
491
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#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: flickr.com
491
0

Все вещества он сбывал на территории города.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска в гараже одного из кооперативов Индустриального района несколько месяцев изготавливал психотропные вещества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Вещества мужчина сбывал на территории горда. Так, часть произведенного он передал 11 апреля 2019 года своему знакомому около ТЦ «Эльгрин». В тот же день он и его знакомый были задержаны.

Помимо этого, злоумышленник хранил в своей квартире марихуану.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК России («незаконные производство, сбыт, психотропных веществ в крупном размере»), ст. 228 УК России («Незаконное хранение наркотических средств»).

Дело направили в суд. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

13:15, 25 июля, 2019
Анна Торхова
491
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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