Житель Удмуртии устроил нарколабораторию у себя дома

Мужчина проживает с ребенком и женой.

Завьялово. Удмуртия. В доме 32-летнего жителя Завьяловского района сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Неработающего мужчину задержали в Ижевске. При досмотре полицейские обнаружили у него марихуану. В ходе обыска его дома, в котором он проживает с женой и ребенком, были найдены несколько горшков с растением, содержащим наркотические вещества. Одна из комнат оборудована вентиляцией и освещением. В другой было обнаружено высушенное растение массой 600 гр.

За данное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.