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Житель Удмуртии устроил нарколабораторию у себя дома

15:43, 24 июля, 2019
Анна Торхова
Житель Удмуртии устроил нарколабораторию у себя дома
15:43, 24 июля, 2019
Анна Торхова
639
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьялово
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
639
0

Мужчина проживает с ребенком и женой.

Завьялово. Удмуртия. В доме 32-летнего жителя Завьяловского района сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Неработающего мужчину задержали в Ижевске. При досмотре полицейские обнаружили у него марихуану. В ходе обыска его дома, в котором он проживает с женой и ребенком, были найдены несколько горшков с растением, содержащим наркотические вещества. Одна из комнат оборудована вентиляцией и освещением. В другой было обнаружено высушенное растение массой 600 гр.

За данное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

15:43, 24 июля, 2019
Анна Торхова
639
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьялово

 

 

 


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