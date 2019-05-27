Двух рыбаков с перевернувшейся лодки спасли в Удмуртии

Инцидент произошел на реке Каме.

Камбарка. Удмуртия. Двух рыбаков с перевернувшейся лодки спасли на реке Каме в Удмуртии. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службе Удмуртской Республики.

Инцидент произошел в субботу, 25 мая, недалеко от Камбарки. Двое мужчин отправились рыбачить на лодке, но она перевернулась. Одного из рыбаков поднял из воды подоспевший охранник местной базы отдыха, второго подобрали прибывшие на место спасатели и сотрудники ГИМС. От медицинской помощи спасенные отказались.

«У мужчин были спасательные жилеты в лодки, но они их не надели», - отметили спасатели.