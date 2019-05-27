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Двух рыбаков с перевернувшейся лодки спасли в Удмуртии

14:47, 27 мая, 2019
Ксения Чернова
14:47, 27 мая, 2019
Ксения Чернова
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#Камбарка\n#ПСС\n#Удмуртия\n#рыбалка\n#происшествие\n#спасение\n#спасатели
Фото: wikimedia.org
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Инцидент произошел на реке Каме.

Камбарка. Удмуртия. Двух рыбаков с перевернувшейся лодки спасли на реке Каме в Удмуртии. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службе Удмуртской Республики.

Инцидент произошел в субботу, 25 мая, недалеко от Камбарки. Двое мужчин отправились рыбачить на лодке, но она перевернулась. Одного из рыбаков поднял из воды подоспевший охранник местной базы отдыха, второго подобрали прибывшие на место спасатели и сотрудники ГИМС. От медицинской помощи спасенные отказались.

«У мужчин были спасательные жилеты в лодки, но они их не надели», - отметили спасатели.

14:47, 27 мая, 2019
Ксения Чернова
276
0
#Камбарка\n#ПСС\n#Удмуртия\n#рыбалка\n#происшествие\n#спасение\n#спасатели
МирТесен

 

 

 


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