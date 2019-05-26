Столичная прокуратура начала проверку после инцидента с тросом заземления рейса Москва-Ижевск

Предполагается, что ситуация произошла по вине работников наземных служб.





Москва. Столичная межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после повреждения тросом заземления самолета SSJ100, летевшего из Москвы в Ижевск. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Прокуроры проверят соблюдение законодательства о безопасности полётов.

Напомним, размотавшийся трос заземления повредил фюзеляж самолета компании «Аэрофлот» в субботу, 25 мая. По факту инцидента следователи начали проверку.

По предварительным данным, работники наземных служб не отцепили трос, что привело к повреждению при выпуске шасси.

Отмечается, что борт приземлился в штатном режиме, пострадавших нет.