Вороны напали на детей в одном из детских садов Воткинска

На помощь ребятам пришли спасатели, которые забрали птиц с территории детсада.

Воткинск. Удмуртия. На территории детского сада №11 в Воткинске обосновались вороны, которые начли нападать на детей. Как сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии, они представляли реальную угрозу для ребят.

Спасатели забрали птиц с участка детсада и оправили их в лесополосу на улице Чайковского.

«Сейчас дети спокойно гуляют на своих участках в детском саду. Их здоровью ничего не угрожает», - говорится в сообщении ПСС.