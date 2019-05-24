Семейная пара из Ижевска лишилась двух машин из-за долгов в 1,7 млн рублей

Полностью погасить задолженность они планируют в течение недели.

Ижевск. Удмуртия. Семейная пара из Ижевска задолжала 1,7 млн рублей по 60 исполнительным производствам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

В списке неоплаченных счетов должников 41 штраф за нарушение ПДД на сумму 101 тыс. рублей. При этом два из них составлены в отношение супруги за пьяное вождение. 4 исполнительных производства о взыскании задолженности в пользу юридических лиц на сумму 1 млн 360 тыс. рублей. Также были не оплачены налоговые платежи на 196 тыс. рублей, задолженность за коммунальные услуги – 46 тыс. рублей.

В результате у должников арестовали две машины марки «Инфинити».

«По словам должников, оплатить задолженность в полном объёме они планируют в течение недели. Помимо основной суммы долга семейной паре придётся оплатить исполнительский сбор и услуги эвакуаторов», - говорится в сообщении.