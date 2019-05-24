Прокуратура Удмуртии: в каждом третьем образовательном учреждении нарушают закон

Проверку проводили в детских садах, школах и учреждениях среднего и дополнительного образования в марте и апреле.

Ижевск. Удмуртия. В каждом третьем из проверенных образовательных учреждений Удмуртии выявили нарушения закона. Об этом журналистам рассказала прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртской Республики Анна Ващенко.

Проверку проводили в детских садах, школах и учреждениях среднего и дополнительного образования в марте и апреле. Значительная часть нарушений связана с нарушением правил лицензирования. Так, в течение полугода работал без лицензии детский сад в Устиновском районе. Также распространены случаи несоблюдения порядка приема детей в школы и детские сады.

Отдельное внимание было уделено поборам в образовательных учреждениях. Подобные нарушения выявили в 23 организациях. Так, в одном из детских садов добровольные взносы с родителей собирали в обязательном порядке.

«Денежные средства собирались с ведома администрации детского сада в пользу родительского комитета, который в последствии списки должников опубликовывал в мессенджерах, доводил их до сведения других родителей, которые тоже оказывали давление на тех, кто не согласен оказывать добровольную благотворительную помощь», - отметила Ващенко.

По её словам, активное содействие родителей воспитанников детского сада помогло разобраться в схеме нарушения закона. В отношении руководителя возбудили дело об административном правонарушении. Прокурор попросила жителей Удмуртии сообщать о фактах поборов в образовательных учреждениях.

Также по результатам проверки возбудили 4 уголовных дела в отношении директора, его заместителя и двух педагогов школы для детей с ограниченными возможностями в Индустриальном районе Ижевска. Напомним, руководитель учреждения представил в управление образования администрации города подложный диплом об образовании и подложные документы, подтверждающие наличие педагогического стажа. Этот же директор принял на работу заместителя по административно-хозяйственной работе, социального педагога и учителя также с подложными документами об образовании.

Всего по итогам проверки в суды направлены 9 исков, возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, 19 лиц предостережены о недопустимости нарушений закона.