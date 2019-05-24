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В Ижевске разыскивают жертв лже-электрика

10:40, 24 мая, 2019
Диана Ворончихина
10:40, 24 мая, 2019
Диана Ворончихина
732
0
#Ижевск\n#розыск\n#Удмуртия\n#новости\n#мошенничество\n#мошенники\n#происшествие
Фото: УМВД России по Ижевску
732
0

35-летний подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ижевск. Удмуртия. Пострадавших от рук лже-электрика разыскивают в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Полиция расследует уголовные дела по фактам мошенничеств, которые были совершены в отношении двух пенсионерок, проживающих в одном из домов по улице Дзержинского. По подозрению в совершении преступлений задержан ранее судимый 35-лений житель Ижевска.

Установлено, что в марте 2019 года подозреваемый под видом электрика управляющей компании приходил в квартиры пострадавших и предлагал свои услуги. Две пожилые женщины поверили мужчине и дали ему деньги на покупку необходимого оборудования, которое якобы он затем установит в их квартирах. Однако, получив желаемое, мужчина больше не возвращался.

Ущерб от действий мошенника составил 8 тыс. рублей и 6,6 тыс. рублей.  Сейчас лже-электрик находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время полиция устанавливает причастность задержанного к совершению подобных преступлений. Пострадавших от действий этого мужчины просят позвоните в Дежурную часть УМВД России по Ижевску по тел. 02, 427-900 или 102 – со всех мобильных.

10:40, 24 мая, 2019
Диана Ворончихина
732
0
#Ижевск\n#розыск\n#Удмуртия\n#новости\n#мошенничество\n#мошенники\n#происшествие
МирТесен

 

 

 


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