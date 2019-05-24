22 случая бешенства зарегистрировано в Удмуртии с начала года

При этом по итогам 2018 года случаев заболевания было зафиксировано всего 27.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2019 года зарегистрировано 22 случая бешенства. Как сообщает ГУ ветеринарии республики, в прошлом году за такой же период было 14 заболевших животных, а всего за 2018 год – 27.

Чаще всего бешенству подвержены дикие животные, такие как лисы и лоси. На их долю приходится – 12 случаев (55%). Домашние животные (кошек и собак) – 9 (40%), крупный рогатый скорт – 1 случай (5%). Заболевание выявлено в Увинском, Воткинском, Завьяловском, Кизнерском, Можгинском, Алнашском, Игринском, Шарканском, Сарапульском, Граховском, Каракулинском, Вавожском, Глазовском, Сюмсинском районах.

Также специалисты отмечают, что в 2019 году выросло количество случаев городского бешенства. В 11 случаях больные животные контактировали с людьми.