10-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Ижевске

Школьник получил травмы.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на пешеходном переходе сбили школьника. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
ДТП произошло в среду, 22 мая, около 19:00 на улице Холмогорова, 36. 10-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемой «зебре», когда попал под колеса «Субару».
В результате ребенок получил травмы.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года