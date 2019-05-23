10-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Ижевске

Школьник получил травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на пешеходном переходе сбили школьника. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло в среду, 22 мая, около 19:00 на улице Холмогорова, 36. 10-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемой «зебре», когда попал под колеса «Субару».

В результате ребенок получил травмы.