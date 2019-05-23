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10-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Ижевске

13:07, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
13:07, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
1932
0
#дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
1932
0

Школьник получил травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на пешеходном переходе сбили школьника. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло в среду, 22 мая, около 19:00 на улице Холмогорова, 36. 10-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемой «зебре», когда попал под колеса «Субару».

В результате ребенок получил травмы.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

13:07, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
1932
0
#дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
МирТесен

 

 

 


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