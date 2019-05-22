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Рядом с Центральной площадью Ижевска легковушка столкнулась с автобусом

16:32, 22 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
16:32, 22 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска
Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
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В результате пострадали пять пассажиров «ЛИАЗа».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем рядом с Центральной площадью. Об этом в среду, 22 мая, сообщили в 1-м отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

В полиции сообщили, что в 10:34 напротив дома правительства Удмуртии водитель автомобиля «Лада Гранта», 82-летний мужчина, столкнулся с автобусом «ЛИАЗ». В результате ДТП пять пассажиров автобуса были доставлены в больницу, четверым из них оказали разовую медпомощь. Их отправили домой.

71-летнюю пассажирку автобуса, получившую травмы, госпитализировали. Отмечается, что угрозы её жизни нет. По данному факту проводится расследование.

16:32, 22 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
777
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска
МирТесен

 

 

 


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