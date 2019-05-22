Рядом с Центральной площадью Ижевска легковушка столкнулась с автобусом

В результате пострадали пять пассажиров «ЛИАЗа».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем рядом с Центральной площадью. Об этом в среду, 22 мая, сообщили в 1-м отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

В полиции сообщили, что в 10:34 напротив дома правительства Удмуртии водитель автомобиля «Лада Гранта», 82-летний мужчина, столкнулся с автобусом «ЛИАЗ». В результате ДТП пять пассажиров автобуса были доставлены в больницу, четверым из них оказали разовую медпомощь. Их отправили домой.

71-летнюю пассажирку автобуса, получившую травмы, госпитализировали. Отмечается, что угрозы её жизни нет. По данному факту проводится расследование.