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За сутки в Ижевске украли два велосипеда из подъездов жилых домов

14:45, 22 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
14:45, 22 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
677
0
#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#велосипед
Фото: @arzik2
677
0

Полиция вновь напомнила о необходимых мерах безопасности.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Ижевске похитили два велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД России в среду, 22 мая.

Обе кражи произошли в подъездах жилых домов Индустриального района Ижевска. Один из велосипедов, принадлежащий 39-летнему ижевчанину, хранился в подъезде дома, расположенного на улице Удмуртской. Ущерб составил 10 000 рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК России «Кража».

Второй велосипед похитили из колясочной, расположенной в доме по улице Воткинское шоссе. Здесь дело возбудили по части 2 той же статьи — «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Ущерб при этом инциденте составил 5 000 рублей.

Отметим, что с началом сезонного роста краж велосипедов полицейские Ижевска напомнили жителям, как обезопасить своё средство передвижения от угона.

14:45, 22 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
677
0
#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#велосипед
МирТесен

 

 

 


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