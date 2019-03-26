В Ижевске школьный бухгалтер похитила из бюджета 1,3 млн рублей

26-летняя женщина вносила в документы ложные сведения о зарплате.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 25 марта возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера одной из школ Ижевска. 26-летнюю женщину подозревают в хищении 1,3 млн рублей из республиканского бюджета, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным следствия, на протяжении 2017 года женщина вносила в финансовые документы учреждения ложные сведения о начисленной заработной плате и иных выплатах. После этого главный бухгалтер пыталась скрыть этот факт внесением ложных сведений в отчетность школы.

В настоящее время произведена выемка документации, допрашиваются сотрудники учреждения. Женщина находится под подпиской о невыезде.