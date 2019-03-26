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В Ижевске школьный бухгалтер похитила из бюджета 1,3 млн рублей

11:43, 26 марта, 2019
Анна Торхова
11:43, 26 марта, 2019
Анна Торхова
108
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#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#мошенничество\n#деньги
Фото: pixabay.com
108
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26-летняя женщина вносила в документы ложные сведения о зарплате.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 25 марта возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера одной из школ Ижевска. 26-летнюю женщину подозревают в хищении 1,3 млн рублей из республиканского бюджета, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным следствия, на протяжении 2017 года женщина вносила в финансовые документы учреждения ложные сведения о начисленной заработной плате и иных выплатах. После этого главный бухгалтер пыталась скрыть этот факт внесением ложных сведений в отчетность школы.

В настоящее время произведена выемка документации, допрашиваются сотрудники учреждения. Женщина находится под подпиской о невыезде.

11:43, 26 марта, 2019
Анна Торхова
108
0
#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#мошенничество\n#деньги

 

 

 


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