В Воткинске директор завода выплатил 16-миллионную задолженность по зарплатам

Мужчина возглавлял «Завод РТО» с 2015 года.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске директор «Завода РТО» выплатил 16-миллионную задолженность по зарплатам. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, мужчина в ходе расследования уголовного дела признал свою вину.

«Начиная с 2015 года, он частично не выплачивал заработную плату работникам завода. Сумма образовавшейся задолженности составила 16 млн рублей», - сообщили в СКР.

Следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством о его прекращении и назначении директору предприятия судебного штрафа.