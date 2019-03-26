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В Воткинске директор завода выплатил 16-миллионную задолженность по зарплатам

08:30, 26 марта, 2019
Георгий Поветкин
08:30, 26 марта, 2019
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Воткинск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#долг
Фото: ИА "Сусанин"
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Мужчина возглавлял «Завод РТО» с 2015 года.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске директор «Завода РТО» выплатил 16-миллионную задолженность по зарплатам. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, мужчина в ходе расследования уголовного дела признал свою вину.

«Начиная с 2015 года, он частично не выплачивал заработную плату работникам завода. Сумма образовавшейся задолженности составила 16 млн рублей», - сообщили в СКР.

Следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством о его прекращении и назначении директору предприятия судебного штрафа.

08:30, 26 марта, 2019
Георгий Поветкин
255
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#долг

 

 

 


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