Бывший начальник службы «Ижавиа» пойдет под суд за мошенничество

Обвиняемая предоставляла руководству фиктивные документы.



Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении бывшего начальника службы «Ижавиа» направили в Завьяловский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Её обвиняют по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения»).

Так, в 2018 году обвиняемая предоставляла руководству «Ижавиа» фиктивные документы, в которых содержались сведения о поставках в компанию товарно-материальных ценностей, которые фактически не поставлялись.

После перечисления «Ижавиа» денег, женщина их похищала. Ущерб от её действий составил более 100 тыс. рулей.

В настоящее время обвиняемая всё возместила.