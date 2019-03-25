play
pause
  • $ 63.77 ↑
  • € 72.59 ↓

Бывший начальник службы «Ижавиа» пойдет под суд за мошенничество

15:51, 25 марта, 2019
Анна Торхова
15:51, 25 марта, 2019
Анна Торхова
94
0
94
0

Обвиняемая предоставляла руководству фиктивные документы.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении бывшего начальника службы «Ижавиа» направили в Завьяловский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики. 

Её обвиняют по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения»).

Так, в 2018 году обвиняемая предоставляла руководству «Ижавиа» фиктивные документы, в которых содержались сведения о поставках в компанию товарно-материальных ценностей, которые фактически не поставлялись.

После перечисления «Ижавиа» денег, женщина их похищала. Ущерб от её действий составил более 100 тыс. рулей.

В настоящее время обвиняемая всё возместила.

15:51, 25 марта, 2019
Анна Торхова
94
0

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Выпускаемую в Ижевске «Ладу Весту» оснастят японским мотором

13:00, 20 марта, 2019
5720

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

5190
16:25, 22 марта, 2019

В Ижевске на улице Удмуртской загорелся автобус

4660
09:17, 20 марта, 2019

В Удмуртии дальнобойщик случайно убил своего напарника и сбросил его тело в реку

3844
17:28, 19 марта, 2019

Кофейню «Coffee Like» закрыли в Ижевске из-за отсутствия канализации

2904
11:30, 19 марта, 2019

Брянские таможенники нашли тайник с золотом и редкими орденами в поезде

17:14, 22 марта, 2019
3290

Ударила палкой соперницу: российскую лыжницу дисквалифицировали после гонки

3080
10:43, 23 марта, 2019

Руководство пермской школы, отстранившее учениц из-за отказа от пробы Манту, подало заявление на родителей

2359
09:53, 20 марта, 2019

Путешественник Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане на весельной лодке

1424
14:10, 24 марта, 2019

8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

1217
20:10, 23 марта, 2019

Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
4033

Слепой пёс и его маленький поводырь покорили интернет

2471
20:20, 23 марта, 2019

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

2140
14:11, 20 марта, 2019

В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан

1355
14:43, 20 марта, 2019

Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

870
17:13, 19 марта, 2019