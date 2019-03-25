Травмы получили два человека.

Шаркан. Удмуртия. Пьяный водитель иномарки протаранил «скорую помощь» в Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла на 24 км дороги Воткинск – Шаркан.

В пятницу, 22 марта, нетрезвый 56-летний водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением и врезался в двигающий навстречу «УАЗ». В результате травмы получили мужчина и женщина, находившиеся в «скорой».

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет», - напомнили в Госавтоинспекции.