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Пьяный водитель иномарки протаранил «скорую помощь» в Удмуртии

14:10, 25 марта, 2019
Ксения Чернова
14:10, 25 марта, 2019
Ксения Чернова
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#ДТП\n#Воткинск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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Травмы получили два человека.

Шаркан. Удмуртия. Пьяный водитель иномарки протаранил «скорую помощь» в Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла на 24 км дороги Воткинск – Шаркан.

В пятницу, 22 марта, нетрезвый 56-летний водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением и врезался в двигающий навстречу «УАЗ». В результате травмы получили мужчина и женщина, находившиеся в «скорой».

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет», - напомнили в Госавтоинспекции.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года


14:10, 25 марта, 2019
Ксения Чернова
119
0
#ДТП\n#Воткинск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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