Следствие: погибший на пожаре в Ижевске мужчина был пьян

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Ижевск. Удмуртия. Следователи начали проверку по факту гибели мужчины на пожаре, произошедшем в ночь на субботу, 23 марта. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Огонь вспыхнул на складе на улице Пойма. В это время там находились двое мужчин, которые занимались выращиванием зелени. Один из работников сумел выбраться самостоятельно, второй, выпивавший перед случившимся, погиб.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Специалисты проводят судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.