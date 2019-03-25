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Жителя Удмуртии заподозрили в мошенничестве с водительскими удостоверениями

09:30, 25 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
09:30, 25 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#МВД Удмуртии
Фото: @arzik2
131
0

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Сарапульского района Удмуртии задержали по подозрению в мошенничестве под предлогом оказания помощи в получении водительских удостоверений. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По версии следствия, на одном из Интернет-сайтов 32-летний неработающий и ранее судимый житель Сарапульского района разместил объявление об оказании помощи в получении водительского удостоверения. С потенциальными клиентами подозреваемый встречался у здания УГИБДД МВД по Удмуртии, брал у них деньги и уходил, обещая вскоре вернуться с документами. Однако мужчина не возвращался и на связь с потерпевшими не выходил.

Сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к двум фактам преступной деятельности на сумму 30 тыс. рублей и 14 тыс. рублей. По фактам мошенничества, совершённого с причинением значительного ущерба, возбуждены уголовные дела. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Полиция устанавливает причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

09:30, 25 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#МВД Удмуртии

 

 

 


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