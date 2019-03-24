Превышение бора и фтора обнаружили в питьевой воде Каракулинского района

Суд обязал местный «Водоканал» исправить ситуацию.

Каркулино. Удмуртия. В Каркулинском районе Удмуртии обнаружили превышение допустимых концентраций бора и фтора в питьевой воде. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в ходе мониторинга выявили нарушения в двух точках.

«Установлено превышение предельно допустимой концентрации по бору от 4 до 7 раз (при нормативе не более 0,5) и по фтору от 1,7 до 2,1 (при нормативе не более 1,5), что является нарушением», - говорится в сообщении.

В итоге сарапульский суд удовлетворил иск в отношении местного «Водоканала» с требованием исправить ситуацию.

«В марте 2019 года Сарапульский районный суд иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу», - заявили в Роспотребнадзоре.