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Трех призывников-уклонистов оштрафовали в Удмуртии

16:51, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
16:51, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
139
0
#армия\n#Можга\n#Кизнер\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#штраф
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Молодым людям все равно придется отслужить.

Кмзнер. Удмуртия. На трех жителей Удмуртии наложили судебный штраф за попытку уклониться от военной службы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Двое 27-летних жителей Кизнерского района и 21-летний житель Можгинского района уклонялись от явки по повесткам военкомата. Против них возбудили уголовные дела. На суде мужчины свою вину признали, поэтому их обязали выплатить лишь судебные штрафы. После молодым людям все равно придется отслужить.

16:51, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
139
0
#армия\n#Можга\n#Кизнер\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#штраф

 

 

 


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