Жителей Ижевска попросили сообщать о вымогательстве денег за места на кладбище

Напомним, в конце февраля в Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска попросили жителей сообщать о вымогательстве денег за места на кладбищах. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Горожан попросили обращаться в службу благоустройства и дорожного хозяйства, если кто-то вымогает у них деньги за участки на городских кладбищах.

Напомним, в конце февраля в Ижевске арестовали управляющего Южным кладбищем. Силовики провели обыски на месте работы Дмитрий Усатова и в его доме. Мужчину заподозрили в получении взяток за выделение земельных участков под захоронение.