Мужчина перебегал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Ижевск. Удмуртия. Пешехода-нарушителя сбили на улице Ленина в Ижевске. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла вечером накануне, 21 марта. 44-летний мужчина перебегал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате он попал под колеса «ВАЗ-2110» под управлением 20-летнего молодого человека. Пешеход получил травмы.

«Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», - напомнили в Госавтоинспекции.