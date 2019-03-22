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Пешехода-нарушителя сбили на улице Ленина в Ижевске

10:04, 22 марта, 2019
Ксения Чернова
10:04, 22 марта, 2019
Ксения Чернова
333
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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Мужчина перебегал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Ижевск. Удмуртия. Пешехода-нарушителя сбили на улице Ленина в Ижевске. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла вечером накануне, 21 марта. 44-летний мужчина перебегал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате он попал под колеса «ВАЗ-2110» под управлением 20-летнего молодого человека. Пешеход получил травмы.

«Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», - напомнили в Госавтоинспекции.

10:04, 22 марта, 2019
Ксения Чернова
333
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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