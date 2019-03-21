Братьев из Удмуртии обвинили в продаже коньяка и чачи без акцизных марок

Из продажи изъято более 400 литров алкоголя.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту сбыта контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, два брата – 23-летний и 25-летний жители Ижевска – с 2016 года через Интернет закупали в южных регионах России коньяк и чачу без акцизных марок, сведений о производителе и других обязательных маркировок. Затем молодые люди с наценкой продавали алкоголь в столице Удмуртии оптом и в розницу.

20 марта 2019 года по подозрению в совершении данного преступления при сбыте очередной крупной партии алкоголя братьев задержали. Изъято более 400 литров немаркированного коньяка.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка, или сбыт немаркированных товаров и продукции»).

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются и допрашиваются лица, приобретавшие у обвиняемых контрафактный алкоголь, места его сбыта. Решается вопрос об избрании в отношении братьев меры пресечения.