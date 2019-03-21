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Братьев из Удмуртии обвинили в продаже коньяка и чачи без акцизных марок

12:40, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
12:40, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#продажа алкоголя.
Фото: pixabay.com
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Из продажи изъято более 400 литров алкоголя.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту сбыта контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, два брата – 23-летний и 25-летний жители Ижевска – с 2016 года через Интернет закупали в южных регионах России коньяк и чачу без акцизных марок, сведений о производителе и других обязательных маркировок. Затем молодые люди с наценкой продавали алкоголь в столице Удмуртии оптом и в розницу.

20 марта 2019 года по подозрению в совершении данного преступления при сбыте очередной крупной партии алкоголя братьев задержали. Изъято более 400 литров немаркированного коньяка.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка, или сбыт немаркированных товаров и продукции»).

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются и допрашиваются лица, приобретавшие у обвиняемых контрафактный алкоголь, места его сбыта. Решается вопрос об избрании в отношении братьев меры пресечения.

12:40, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
379
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#продажа алкоголя.

 

 

 


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