4 года тюрьмы грозит жителю Удмуртии за хранение боеприпасов

У мужчины нашли 700 патронов.
Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии задержали за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли и изъяли патроны калибра 7,62-мм в количестве 700 штук.
«Сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД по Удмуртской Республике установлено, что изъятые патроны относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия, пригодные для стрельбы», - говорится в сообщении.
Задержанный заявил, что собирался продать патроны.
Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 4 лет тюрьмы.