4 года тюрьмы грозит жителю Удмуртии за хранение боеприпасов

У мужчины нашли 700 патронов.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии задержали за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли и изъяли патроны калибра 7,62-мм в количестве 700 штук.

«Сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД по Удмуртской Республике установлено, что изъятые патроны относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия, пригодные для стрельбы», - говорится в сообщении.

Задержанный заявил, что собирался продать патроны.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 4 лет тюрьмы.