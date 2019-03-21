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4 года тюрьмы грозит жителю Удмуртии за хранение боеприпасов

08:30, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
08:30, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
171
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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У мужчины нашли 700 патронов.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии задержали за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли и изъяли патроны калибра 7,62-мм в количестве 700 штук.

«Сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД по Удмуртской Республике установлено, что изъятые патроны относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия, пригодные для стрельбы», - говорится в сообщении.

Задержанный заявил, что собирался продать патроны.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 4 лет тюрьмы.

08:30, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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