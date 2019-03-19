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В Удмуртии дальнобойщик случайно убил своего напарника и сбросил его тело в реку

17:28, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
17:28, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
181
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#убийство
Фото: pixabay.com
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Также мужчина присвоил более 2 тыс. долларов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили дальнобойщика, который случайно убил своего напарника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 апреля 2018 года на овощебазе в Ленинском районе Ижевска. Житель Казахстана и его коллега выпивали в кабине своего автомобиля. Между ними возникла ссора, и осужденный избил своего напарника.

«Спасаясь от ударов, потерпевший попытался выйти из автомобиля, однако потерял равновесие, упал из кабины на землю, получив несовместимые с жизнью повреждения головы, и скончался на месте», - говорится в сообщении.

Утром дальнобойщик нашел коллегу мертвым. Он спрятал его тело в грузовике, получил деньги за товар и выехал в Казахстан. В Ульяновской области мужчина сбросил труп в реку. Также он присвоил более 2 тыс. долларов, вырученных от поставки зелени.

В Казахстане обвиняемый оставил грузовик на одной из стоянок и вернулся в Россию, чтобы снять с себя подозрения. Но правоохранительные органы установили его местонахождение.

Дальнобойщика признали виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), части 1 статьи 109 У РФ («Причинение смерти по неосторожности»), части 1 статьи 160 УК РФ («Присвоение»). С учетом смягчающих обстоятельств - 3 малолетних детей, признания вины, явки с повинной - ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы.

17:28, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
181
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#убийство

 

 

 


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