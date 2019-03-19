Подпольную нарколабораторию «накрыли» в Удмуртии

Полицейские изъяли более 2 кг мариуханы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ликвидировали нарколабораторию. Правоохранители изъяли более 2 кг наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Полицейские задержали двух мужчин. По месту жительства одного из них нашли 130 грамм марихуаны, у второго – 1300 грамм марихуаны, а также оборудование для культивирования наркосодержащих растений.

700 грамм марихуаны удалось обнаружить в арендованном злоумышленниками гараже.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК России («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.