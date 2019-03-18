В Ижевске лжецелительницу заподозрили в мошенничестве почти на 1 млн рублей

Женщина сначала «сняла» с потерпевшей порчу, а затем попросила у нее все сбережения, чтобы очистить их.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске лжецелительницу заподозрили в мошенничестве на 950 тыс рублей. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии, женщина сначала «сняла» с 58-летней потерпевшей порчу, а затем попросила у нее все сбережения, чтобы очистить их.

«Она забрала 950 тыс рублей и пообещала, что вернет деньги на следующий день. Однако в указанный срок злоумышленница деньги не вернула», - заявили в полиции.

Уголовное дело возбудили по по части 3, статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). За совершенное преступление 33-летней безработной горожанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В МВД жителям республики напоминают, что ни под каким предлогом не нужно передавать незнакомым людям денежные средства, откажитесь от предложений снятия порчи, поступающих от неизвестных.

«В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно обращайтесь в полицию», - рассказали в МВД.