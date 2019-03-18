play
pause
  • $ 65.42 ↑
  • € 74.07 ↑

10-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Воткинске

13:12, 18 марта, 2019
Диана Ворончихина
13:12, 18 марта, 2019
Диана Ворончихина
136
0
#дети\n#ДТП\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
136
0

Школьник получил травмы и был госпитализирован.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске «Деу Нексия» сбила 10-летнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 17 марта около 18:10 на улице Пермяка, 13. Водитель наехал на пешехода, который переходил дорогу перед близко идущим транспортным средством.

В результате аварии ребенок получил травмы и попал в больницу.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

13:12, 18 марта, 2019
Диана Ворончихина
136
0
#дети\n#ДТП\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Приезд секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Ижевск, новый директор ДРЭУ и арест Конора Макгрегора: что произошло минувшей ночью

08:00, 12 марта, 2019
5191

Потепление начнется в Удмуртии в воскресенье

3129
15:50, 15 марта, 2019

Удмуртия получит 209 млн рублей на региональный центр одаренных детей

2745
14:40, 12 марта, 2019

Браконьеров из Пермского края поймали в Удмуртии на макет лося

2685
10:40, 14 марта, 2019

Глава Ижевска анонсировал создание коммунального суперМУПа

2300
16:45, 13 марта, 2019

В Волгограде неизвестные выбросили на свалку сотни летучих мышей

16:00, 16 марта, 2019
2456

Умерла певица Юлия Началова

1798
21:37, 16 марта, 2019

В «Москва-сити» появится самая большая жилая башня в Европе

1543
15:13, 12 марта, 2019

В больнице Благовещенска онкобольные дети заразились гепатитом С

1482
13:50, 14 марта, 2019

Волк напал на четырех человек в Амурской области

1325
10:10, 13 марта, 2019

В зоопарке США ягуар напал на посетительницу, которая делала селфи

12:44, 11 марта, 2019
2772

Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского «Реала»

906
12:12, 12 марта, 2019

Фото столкновения двух галактик опубликовало НАСА

906
16:25, 13 марта, 2019

Польские фермеры рассыпали на дороге яблоки в знак протеста

851
17:47, 13 марта, 2019

Полеты Boeing 737 MAX временно запрещают по всему миру

767
12:50, 13 марта, 2019