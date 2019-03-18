10-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Воткинске

Школьник получил травмы и был госпитализирован.
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске «Деу Нексия» сбила 10-летнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
ДТП произошло 17 марта около 18:10 на улице Пермяка, 13. Водитель наехал на пешехода, который переходил дорогу перед близко идущим транспортным средством.
В результате аварии ребенок получил травмы и попал в больницу.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года