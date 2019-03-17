Ижевчанина признали виновным в хищении пособия по безработице на 118 тыс рублей

Мужчина признал вину.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили мужчину за мошенничество с выплатами пособия по безработице. Об этом сообщила пресс-служба районного суда города.

Ижевчанин с 2013 по 2016 годы в составе группы лиц подал ложную информацию в центр занятости. За это время он похитил 118 тыс. рублей, которые получал в качестве пособия по безработице.

Мужчина признал вину. Суд назначил исправительные работы на 8 месяцев с отчислением 5% от зарплаты в доход государства, условно с испытательным сроком 10 месяцев. Ижевчанин останется под подпиской о невыезде, а также заплатит около 94 тыс. рублей материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.