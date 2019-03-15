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Жительница Удмуртии вырастила почти 300 кустов мака

14:47, 15 марта, 2019
Ксения Чернова
14:47, 15 марта, 2019
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#сад и огород\n#суд\n#происшествие
Фото: tOrange.biz
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Суд приговорил её к 10 месяцам лишения свободы условно.

Вавож. Удмуртия. Жительница Удмуртии вырастила почти 284 куста мака в своем домохозяйстве. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, растения женщина посадила весной прошлого года.

Против женщины возбудили уголовное дело. Суд приговорил её к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 7 месяцев.

Напомним, согласно букве закона, нельзя выращивать некоторые сорта мака, коноплю, голубой лотос, гавайские розы и другие растения, содержащие наркотические вещества.

14:47, 15 марта, 2019
Ксения Чернова
191
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сад и огород\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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