Жительница Удмуртии вырастила почти 300 кустов мака

Суд приговорил её к 10 месяцам лишения свободы условно.

Вавож. Удмуртия. Жительница Удмуртии вырастила почти 284 куста мака в своем домохозяйстве. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, растения женщина посадила весной прошлого года.

Против женщины возбудили уголовное дело. Суд приговорил её к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 7 месяцев.

Напомним, согласно букве закона, нельзя выращивать некоторые сорта мака, коноплю, голубой лотос, гавайские розы и другие растения, содержащие наркотические вещества.