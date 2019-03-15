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Не справившуюся с «порчей» целительницу из Ижевска обвинили в мошенничестве

12:00, 15 марта, 2019
Ксения Чернова
12:00, 15 марта, 2019
Ксения Чернова
93
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#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#происшествие
Фото: Pixabay
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Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 50-летней лжецелительницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Женщина разместила в одной из газет объявление о снятии порчи и сглаза. В январе 2019 года к ней на приём записалась пенсионерка, сын которой злоупотребляет спиртным.

«Злоумышленница сообщила, что на мужчину наложена порча.  Но за вознаграждение она избавит сына ижевчанки от этого недуга», - отмечают правоохранители.

«Целительница» провела ряд ритуалов с использованием свечей и денег в своей квартире и на кладбище, после чего пенсионерка отдала ей 113 тыс. рублей. Однако к марту ижевчанка поняла, что её обманули: сын пить не перестал. Клиентка обратилась в полицию, стражи порядка задержали подозреваемую в мошенничестве. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

12:00, 15 марта, 2019
Ксения Чернова
93
0
#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#происшествие

 

 

 


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