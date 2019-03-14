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Шоумена в Ижевске объявили в розыск за неуплату алиментов

11:35, 14 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
11:35, 14 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#судебные приставы\n#Ижевск\n#розыск\n#Удмуртия\n#алименты
Фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии
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Мужчина задолжал более 200 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы в Ижевске разыскивают неплательщика алиментов Максима Фоминых-Касаткина. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Удмуртии в четверг, 14 марта.

В Ижевске мужчина известен как ведущий мероприятий, шоумен и бывший участник команды КВН «Найди».

Отмечается, что мужчина является должником по алиментным обязательствам на общую сумму более 200 тыс. рублей. Согласно решению суда Максим Фоминых-Касаткин обязан выплачивать ежемесячно алименты — сумму в 2,5 размера прожиточного минимума. Однако выплаты мужчина не производит.

Также в УФССП отметили, что должник сменил фамилию с Фоминых-Касаткин на Фоминых, по месту регистрации не проживает, требования о явке к судебному приставу не исполняет, своё место нахождения скрывает. В рамках исполнительного производства заведено розыскное дело.

Приставы обратились к жителям Удмуртии с просьбой сообщить какую-либо известную информацию о месте нахождения должника.  Телефон судебного пристава-исполнителя, осуществляющему розыск, Устиновского РОСП Ижевска: 8-912-011-83-40; дежурная часть УФССП России по Удмуртии: (3412) 27-13-88.

11:35, 14 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#судебные приставы\n#Ижевск\n#розыск\n#Удмуртия\n#алименты

 

 

 


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