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В Удмуртии с банковской карты пенсионерки похитили 70 тыс рублей

14:20, 13 марта, 2019
14:20, 13 марта, 2019
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#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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Потерпевшая рассказала, что на ее мобильный телефон позвонила неизвестная, представилась сотрудницей отдела безопасности одного из банков и сообщила, что с банковской карты пытались списать деньги.

Ижевск. Удмуртия. С банковской карты пенсионерки похитили 70 тыс рублей. Потерпевшая рассказала, что на ее мобильный телефон позвонила неизвестная, представилась сотрудницей отдела безопасности одного из банков и сообщила, что с банковской карты пытались списать деньги.

«Для отмены операции она попросила назвать номер банковской карты, а затем - код, который придет в смс-сообщении. Потерпевшая сообщила эти данные», - рассказали в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2, статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба»).

В правоохранительном ведомстве напоминают: ни под каким предлогом не сообщайте посторонним лицам (в том числе сотрудникам банка) номера банковских карт и персональные данные.

При совершении аналогичного преступления нужно сразу позвонить на «горячую линию» банка по номеру, указанному на обороте банковской карты, для возможной блокировки/приостановлении операции по вашему банковскому счету, а также сообщить в полицию о совершенном в отношении вас преступлении по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.

14:20, 13 марта, 2019
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#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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