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В Удмуртии заблокировали сайты о способах обналичивания денег

10:00, 13 марта, 2019
Диана Ворончихина
10:00, 13 марта, 2019
Диана Ворончихина
119
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#Каракулино\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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На данных ресурсах также была информация о создании «фирм-однодневок».

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии ограничили доступ к сайтам о способах обналичивания денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Сайты, на которых была размещена подобная информация, были обнаружены прокуратурой Каракулинского района.

«Распространение сведений в указанной сфере на территории Российской Федерации запрещено. Размещение информации в свободном доступе фактически способствует совершению правонарушений и преступлений, за совершение которых законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура направила в суд 2 административных иска о признании информации запрещенной. Заявления удовлетворены, решения направлены для исполнения в Роскомнадзор.

10:00, 13 марта, 2019
Диана Ворончихина
119
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт\n#происшествие

 

 

 


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