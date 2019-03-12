В Ижевске за попытку сбыть более 660 кг наркотиков осудили 16 человек

Суд приговорил участников преступного сообщества к лишению свободы от 6 до 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор банде из 16 наркодилеров. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, уголовное дело рассмотрено во вторник, 12 марта, в Первомайском районном суде.

Установлено, что преступное сообщество занималось оборотом синтетических наркотиков в течение 2013 и 2014 годов по всей стране. Запрещенные вещества складировались в Ижевске, Самаре, Архангельске, Новом Уренгое, Екатеринбурге, Мурманске, Якутске, Южносахалинске и других городах. Руководители банды проживали в Таиланде и вели незаконную деятельность дистанционно. Наркотики передавались с помощью «закладок».

Работа наркодилеров пресечена сотрудниками правоохранительных органов в 2014 году в результате оперативно-розыскных мероприятий. Всего в различных городах России было изъято более 660 кг синтетических наркотиков.

Члены банды были задержаны и заключены под стражу, среди них четыре женщины. им предъявили обвинения в преступлениях, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 210 УК РФ («Руководство преступным сообществом (преступной организацией) или участие в нем (ней)»), частью 1 статьи 30 и п.п. «а», «г» части 4 статьи 228-1, части 1 статьи 30 и части 5 статьи 228-1 УК РФ («Приготовление к незаконному сбыту наркотического средства, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размере»).

Суд приговорил участников преступного сообщества к лишению свободы от 6 лет 10 месяцев до 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режима. Кроме того, имущество, добытое преступным путем, на сумму около 4 млн рублей, конфискованы в доход государства.