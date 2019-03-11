Во всех общежитиях и корпусах Удмуртского госуниверситета выявили нарушения пожарной безопасности

Проверку провела прокуратура с привлечением специалистов пожнадзора и нацгвардии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском государственном университете выявили нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии в понедельник, 11 марта.

Сообщается, что прокуратура Индустриального района Ижевска с привлечением специалиста органа пожарного надзора и службы войск национальной гвардии в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» провела проверку исполнения законодательства в сфере соблюдению требований защищённости образовательной организации и пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что на все общежития университета отсутствовали паспорта безопасности, во всех учебных корпусах и общежитиях университета отсутствовала система контроля управления доступом, в помещениях научно-учебной библиотеки не имелось надёжной системы контент-фильтрации. Кроме того, на момент проверки двери эвакуационных выходов в вузе в некоторых корпусах были заблокированы или закрыты на замок, отсутствовали знаки пожарной безопасности на путях эвакуации.

По результатам проверки УдГУ и заместитель руководителя по вопросам пожарной безопасности университета привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности».

Кроме того, по результатам рассмотрения представления приняты меры к устранению нарушений, разработаны паспорта безопасности на все объекты, разработан проект установки турникетов, приобретено новое оборудование для видеонаблюдения, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.