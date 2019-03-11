play
pause
  • $ 66.08 ↑
  • € 74.29 ↓

Во всех общежитиях и корпусах Удмуртского госуниверситета выявили нарушения пожарной безопасности

17:25, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
17:25, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
323
0
#УдГУ\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#студенты\n#пожарная безопасность\n#общежитие
Фото: @arzik2
323
0

Проверку провела прокуратура с привлечением специалистов пожнадзора и нацгвардии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском государственном университете выявили нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии в понедельник, 11 марта.

Сообщается, что прокуратура Индустриального района Ижевска с привлечением специалиста органа пожарного надзора и службы войск национальной гвардии в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» провела проверку исполнения законодательства в сфере соблюдению требований защищённости образовательной организации и пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что на все общежития университета отсутствовали паспорта безопасности, во всех учебных корпусах и общежитиях университета отсутствовала система контроля управления доступом, в помещениях научно-учебной библиотеки не имелось надёжной системы контент-фильтрации. Кроме того, на момент проверки двери эвакуационных выходов в вузе в некоторых корпусах были заблокированы или закрыты на замок, отсутствовали знаки пожарной безопасности на путях эвакуации.

По результатам проверки УдГУ и заместитель руководителя по вопросам пожарной безопасности университета привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности».

Кроме того, по результатам рассмотрения представления приняты меры к устранению нарушений, разработаны паспорта безопасности на все объекты, разработан проект установки турникетов, приобретено новое оборудование для видеонаблюдения, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

17:25, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
323
0
#УдГУ\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#студенты\n#пожарная безопасность\n#общежитие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Больница в Удмуртии выплатит 500 тыс рублей пациентке, которая теперь не сможет иметь детей

14:08, 06 марта, 2019
3280

Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

3189
13:10, 05 марта, 2019

На Удмуртию вновь надвигается снегопад

2952
13:50, 05 марта, 2019

На льду Камы в Удмуртии обнаружили труп мужчины

2241
13:20, 09 марта, 2019

Трое детей пропали в Ижевске за день

2034
13:40, 06 марта, 2019

Клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения» за сутки набрал больше 1 млн просмотров

15:16, 10 марта, 2019
2699

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

1676
17:36, 05 марта, 2019

Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку

1324
17:55, 08 марта, 2019

В Москве возбудили дело на продавца, избившего подростка ремнем

967
18:26, 05 марта, 2019

Первый частный космодром в России построят в Нижегородской области до 2025 года

869
16:05, 06 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

09:28, 06 марта, 2019
2062

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1891
09:50, 05 марта, 2019

Россиянку признали виновной в похищении собственных детей в США

760
10:37, 07 марта, 2019

Премьеру «Шерлока - 3» с Дауни-младшим перенесли на год

680
19:00, 05 марта, 2019

В зоопарке США ягуар напал на посетительницу, которая делала селфи

679
12:44, 11 марта, 2019