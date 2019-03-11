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Врача-терапевта из Ижевска заподозрили в покушении на сбыт 3 кг наркотиков

11:33, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
11:33, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
262
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#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#МВД Удмуртии
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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За данное преступление предусмотрено лишение свободы до 20 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали врача-терапевта по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике в понедельник, 11 марта.

Сообщается, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии получили информацию о причастности 24-летней жительницы Ижевска, которая работает врачом одной из городских больниц, к сбыту запрещённых веществ. В ходе обыска в арендованной подозреваемой квартире в Устиновском районе полицейские обнаружили приготовленные к сбыту наркотики синтетического производства общей массой почти 3 кг.

Полицейские установили, что задержанная является региональным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали межрегиональных курьеров - двоих уроженцев Пермского края.

По фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере следственной частью следственного управления МВД по Удмуртии возбуждены уголовные дела. Подозреваемые арестованы.

Отметим, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

11:33, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
262
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#МВД Удмуртии

 

 

 


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