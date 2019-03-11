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Один человек погиб в результате ДТП в Удмуртии за выходные

10:40, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
10:40, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#гибель людей\n#пьяный водитель
Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
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Также за эти дни ещё шестеро человек получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. Один человек погиб в выходные в результате ДТП в Удмуртии. Об этом сообщил 1-й отдел управления ГИБДД МВД по республике в понедельник, 11 марта.

В пятницу, 8 марта, около 13:00 на 1-м километре автодороги «Ува — Мушковай — Чекан» Увинского района водитель автомобиля «Сузуки» не справился с рулевым управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. Здесь он наехал на пешехода, мужчину 1978 года рождения.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован. Впоследствии от полученных травм мужчина скончался в больнице.

В ГИБДД Удмуртии также отметили, что за минувшие четыре дня на дорогах республики ещё шестеро человек получили травмы в результате ДТП, а 79 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

10:40, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
363
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#гибель людей\n#пьяный водитель

 

 

 


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