Один человек погиб в результате ДТП в Удмуртии за выходные

Также за эти дни ещё шестеро человек получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. Один человек погиб в выходные в результате ДТП в Удмуртии. Об этом сообщил 1-й отдел управления ГИБДД МВД по республике в понедельник, 11 марта.

В пятницу, 8 марта, около 13:00 на 1-м километре автодороги «Ува — Мушковай — Чекан» Увинского района водитель автомобиля «Сузуки» не справился с рулевым управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. Здесь он наехал на пешехода, мужчину 1978 года рождения.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован. Впоследствии от полученных травм мужчина скончался в больнице.

В ГИБДД Удмуртии также отметили, что за минувшие четыре дня на дорогах республики ещё шестеро человек получили травмы в результате ДТП, а 79 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.