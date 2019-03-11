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Жителя Ижевска задержали за хранение наркотиков

09:00, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
09:00, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
233
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии
233
0

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Ижевске задержали 55-летнего местного жителия. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, мужчина находился в розыске за судом Устиновского района по статье 228 УК России «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Задержание произошло силами патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками ОП-4 УМВД России по Ижевску.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

09:00, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
233
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии

 

 

 


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