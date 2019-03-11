Жителя Ижевска задержали за хранение наркотиков

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Ижевске задержали 55-летнего местного жителия. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, мужчина находился в розыске за судом Устиновского района по статье 228 УК России «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Задержание произошло силами патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками ОП-4 УМВД России по Ижевску.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.