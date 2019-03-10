Жительница Воткинска отдала 14 тыс рублей мошенникам, взломавшим страницу ее знакомой в соцсетях

Только после перечисления денег бухгалтер одного из предприятий позвонила приятельнице.

Воткинск. Удмуртия. Жительница Воткинска отдала 14 тыс. рублей мошенникам, перепутав их со знакомой. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, 55-летняя женщина работает бухгалтером на одном из предприятий. В социальной сети от имени знакомой ей пришло сообщение с просьбой одолжить 14 тыс. рублей. Не задумываясь, потерпевшая перевела сумму через мобильное приложение на указанный счет. И только после этого она позвонила знакомой и узнала, что та сообщений не писала, денег в долг не просила.

В настоящее время правоохранители возбудили дело по факту мошенничества. Полиция просит жителей Удмуртии быть предельно внимательными при общении в интернете. Не совершайте поспешных переводов, личная страница в социальной сети может быть взломана. Сначала свяжитесь с человеком и убедитесь лично, что ему нужна ваша финансовая помощь.