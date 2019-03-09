Более 260 тыс рублей похитили с банковской карты жительницы Ижевска

Полиция в очередной раз напоминает, что нельзя сообщать персональные данные кому бы то ни было по телефону.

Ижевск. Удмуртия. С банковской карты жительницы Ижевска похитили более 260 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД.

Со слов 46-летней потерпевшей, на её мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и поинтересовался, довольна ли она услугами. Женщина рассказала о том, что в этом месяце она не получила процентную выплату по денежному вкладу. Собеседник пообещал разобраться в ситуации и попросил назвать номер карты и данные, указанные на её обороте. Затем он пообещал, что через несколько минут деньги поступят на банковский счет, после чего прекратил разговор.

Проверив счёт, женщина узнала, что с него похищено 262 000 рублей. После чего ижевчанка обратилась в полицию. Уголовное дело завели по статье 158 УК России «Кража, совершенная с банковского счета».

Уже установлено, что номер мобильного телефона, с которого звонили потерпевшей, зарегистрирован в Московской области. Сотрудники полиции в очередной раз просят напомнить жителям, что нельзя сообщать посторонним лицам (в том числе сотрудникам банка) персональные данные, которые должен знать только клиент.