На льду Камы в Удмуртии обнаружили труп мужчины

По предварительным данным, он скончался от переохлаждения.

Ижевск. Удмуртия. Утром субботы, 9 марта, патруль спасателей обнаружил на Каме труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ОСВОД Удмуртии.

«В 7:20 при патрулировании акватории реки Кама в районе порта «Южный» сарапульскими спасателями «РОО ОСВОД в Удмуртии» был обнаружен труп мужчины», — говорится в сообщении.

Предположительно мужчина 50-60 лет скончался от переохлаждения. Спасатели отмечают, что это уже не первый случай в Сарапуле. На место происшествия вызвали оперативные службы

«Если бы труп не обнаружили с утра, была вероятность того, что метель скрыла бы его до ледохода», — сообщили в ОСВОД.