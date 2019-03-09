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На льду Камы в Удмуртии обнаружили труп мужчины

13:20, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
13:20, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
546
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#мороз\n#Кама\n#рыбалка\n#гибель людей
Фото: пресс-служба ОСВОД Удмуртии
546
0

По предварительным данным, он скончался от переохлаждения.

Ижевск. Удмуртия. Утром субботы, 9 марта, патруль спасателей обнаружил на Каме труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ОСВОД Удмуртии.

«В 7:20 при патрулировании акватории реки Кама в районе порта «Южный» сарапульскими спасателями «РОО ОСВОД в Удмуртии» был обнаружен труп мужчины», — говорится в сообщении.

Предположительно мужчина 50-60 лет скончался от переохлаждения. Спасатели отмечают, что это уже не первый случай в Сарапуле. На место происшествия вызвали оперативные службы

«Если бы труп не обнаружили с утра, была вероятность того, что метель скрыла бы его до ледохода», — сообщили в ОСВОД.

13:20, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
546
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#мороз\n#Кама\n#рыбалка\n#гибель людей

 

 

 


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